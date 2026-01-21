Стал известен новый спонсор Mercedes-AMG

Заводская команда Mercedes-AMG в Формуле 1 в новом сезоне получит нового крупного спонсора. Немецкий коллектив, как ожидается, заключит контракт с технологическим гигантом Microsoft.

По информации Sky News, соглашение с компанией с капитализацией в 3,4 триллиона долларов будет официально объявлено 22 января, когда Mercedes-AMG проведёт официальную презентацию новой ливреи своего болида на сезон 2026 года. Соглашение сделает Microsoft последней технологической компанией, заключившей крупное коммерческое соглашение в Формуле 1, когда её конкуренты, такие как Google, уже присутствуют в серии благодаря партнёрству с McLaren Racing, действующими чемпионами мира.

Размер соглашения источники издания оценивают примерно в 60 миллионов долларов в год, добавляя, что если эта цифра верна, то это будет одно из крупнейших спонсорских соглашений с командой Формулы 1 в истории серии. Контракт может быть связан с недавним альянсом компании по кибербезопасности Crowdstrike и Microsoft, которые намерены совместно выявлять лиц, стоящих за киберугрозами.

Ранее руководитель Mercedes-AMG Тото Вольф продал 15% акций гоночного коллектива американскому миллиардеру Джорджу Куртцу, возглавляющему Crowdstrike, которая не первый год поддерживает немецкую команду Формулы 1.