Mercedes обкатал новый болид

Новый болид «Мерседеса», который команда будет использовать в сезоне-2026, впервые появился на трассе в Сильверстоуне в рамках обкатки.
В сети появились первые кадры.
«Мерседес» обкатал новый болид в Сильверстоуне
«Зенит» оштрафует Вендела на 60 млн рублей за опоздание на сборы. Это самый крупный штраф в истории клуба («Mash на спорте»)
Роман Ротенберг: «Когда в России сложности, мы становимся только крепче. Работаем на его величество хоккей, он развивается. Будем всех побеждать, когда мы вернемся на ЧМ и ОИ»
