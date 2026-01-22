«Мерседес» обкатал новый болид в Сильверстоуне

Новый болид «Мерседеса», который команда будет использовать в сезоне-2026, впервые появился на трассе в Сильверстоуне в рамках обкатки.

Mercedes обкатал новый болид
В сети появились первые кадры.

 

