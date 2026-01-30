Перес признал трудности в Cadillac

Серхио Перес: Проблем больше, чем сюрпризов
Мексиканский гонщик заводской команды Cadillac в Формуле 1 Серхио Перес признал, что первые тесты машины в Барселоне прошли не без проблем, причём их оказалось больше, чем ожидал пилот.
«Были ли сюрпризы с новым болидом? Больше проблем, чем сюрпризов. Проблемы были на всех фронтах: с двигателем, с машиной, с некоторыми электронными неполадками. Но я рад, что всё происходит сейчас, на тестах, и, конечно, у нас ещё много работы впереди, особенно как у новой команды. Так что да, это захватывающие времена. Мы смогли много покататься и собрать много данных. Но я думаю, что мы добиваемся прогресса практически на каждом круге. Так что да, это был позитивный опыт. В каком-то смысле всё ещё мне немного странно после возвращения — я вернулся в Формулу 1 и снова увидел некоторых людей, некоторых пилотов, кого давно не видела. Так что да, я рад вернуться», — заявил Серхио Перес GPBlog.