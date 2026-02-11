Пилот Aston Martin подколол Рассела

Гонщик Aston Martin Лэнс Стролл подколол Джорджа Рассела за то, что тот спокойно относится к одной особенности машин Формулы 1 нового поколения.

На предсезонных тестах в Барселоне выяснилось, что из-за новой архитектуры силовой установки пилотам приходится переключаться на пониженную передачу на длинных прямых. Зачем? Чтобы восстановить обороты двигателя, когда закончивается запас энергии от электрической системы.

«Честно говоря, в этом нет ничего необычного. Я бы описал это так: представьте, вы едете на машине в гору. Вы всё ещё жмете на газ, но немного теряете скорость. Можно просто переключиться на пониженную передачу, чтобы получить немного дополнительных оборотов и подняться на этот холм. Иногда кажется, что двигатель работает на холостом ходу и заряжает аккумулятор», — сказал Рассел.

Стролл на презентации Aston Martin в Саудовской Аравии с юмором ответил: