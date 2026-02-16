Дочь ведущего Top Gear попала в аварию на тестах "Формулы Е"

В рамках уик-энда чемпионата мира по гонкам электромобилей Формула Е в Саудовской Аравии устроители серии провели турнир EVO Sessions, где за руль болидов Gen 3 сели блогеры и различные знаменитости. В итоге случилось несколько серьёзных аварий, самой большой из которых стал вылет Иззи Хаммонд.

© autosport.com.ru

Дочь популярного британского телеведущего Ричарда Хаммонда, известного своим участием в автомобильном шоу Top Gear, пошла по стопам своего отца и увлеклась автомобилями, став участником EVO Sessions в составе команды Lola Yamaha ABT. Ошибка в 13-м повороте привела к столкновению с бетонным отбойником с перегрузкой порядка 45G.

«Моя первая мысль была: «Все смотрят этот заезд, мой папа смотрит, он сейчас заплачет или что-то в этом роде. Может кто-нибудь просто сказать ему, что со мной все в порядке!». Это была не просто небольшая авария. Если уж попадать в аварию, то по-настоящему. Я видела приближающуюся стену и знала, что врежусь в неё на большой скорости. Такое случается, но со мной всё в порядке. Ричард это сделал, теперь и я. Так что теперь мы квиты!», — заявила после аварии Иззи Хаммонд.

Причиной аварии стало недостаточное замедление перед поворотом — из-за избытка скорости блогерша не смогла вписаться в поворот. Пока неизвестно, случилось ли это по причине ошибки Иззи Хаммонд, которая недооценила ситуацию, или из-за технических проблем с машиной, поскольку после аварии пилотесса по радио сказала, что тормозила, но сбросить скорость не смогла.