Гонщик Бошунг подписал контракт с Audi

Заводская команда Audi, дебютирующая в Формуле 1 в 2026 году, накануне старта своего первого сезона в чемпионате мира объявила о подписании контракта с Ральфом Бошунгом, который получил должность гонщика по развитию немецкого коллектива.

© autosport.com.ru

«Новый пилот по развитию – строим будущее вместе с нами. Мы с гордостью приветствуем швейцарского пилота Ральфа Бошунга в качестве гонщика развития. Поздравляем с тем, что сделали следующий шаг вместе с нами, Ральф», — написала команда Audi в своих социальных сетях, анонсируя контракт.

Напомним, в 2015-2016 года Бошунг выступал в GP3, а с 2017 по 2203 годы включительно Ральф был пилотом моносерии Формула 2. За всё это время в каждом из чемпионатов гонщик одержал лишь по одной победе. В 2024 году швейцарец объявил о завершении гоночной карьеры.