Гран-при Турции вернется в календарь "Ф-1"

Автодром «Стамбул Парк» вернётся в расписание Формулы 1. Контракт на проведение Гран При Турции близок к подписанию.

© Mercedes

Как узнало турецкое подразделение Motorsport, коммерческие боссы Ф1 и владельцы турецкого автодрома уже достигли принципиального соглашения. Если переговоры вдруг не сорвутся, то гонка будет включена в календарь 2027 года.

Гран При Турции на «Стамбул Парке» неизменно проводился с 2005 по 2011 годы. В коронавирусные 2020-й и 2021-й этап вернулся в календарь в качестве замены, но полноценного контракта организаторы не получили.