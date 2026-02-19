Гран-при Турции вернется в календарь "Ф-1"

$76.1590.27

Гран При Турции вернётся в календарь Формулы 1

Автодром «Стамбул Парк» вернётся в расписание Формулы 1. Контракт на проведение Гран При Турции близок к подписанию.

Как узнало турецкое подразделение Motorsport, коммерческие боссы Ф1 и владельцы турецкого автодрома уже достигли принципиального соглашения. Если переговоры вдруг не сорвутся, то гонка будет включена в календарь 2027 года.

Гран При Турции на «Стамбул Парке» неизменно проводился с 2005 по 2011 годы. В коронавирусные 2020-й и 2021-й этап вернулся в календарь в качестве замены, но полноценного контракта организаторы не получили.

