Конструктор Эдриан Ньюи резко раскритиковал мотор Honda

Команда Aston Martin стала главным разочарованием зимних тестов 2026 года в Формуле 1. Машина AMR26, спроектированная легендарным Эдрианом Ньюи, оказалась медленной, а силовая установка Honda — маломощной и крайне ненадёжной, что привело к малому пробегу на тестах и множеству проблем с болидом по ходу этих испытаний.

В рамках заседания Комиссии Формулы 1 конструктор резко высказался о японском моторе. По информации BBC, специалист заявил, что британский коллектив не в состоянии оценить аэродинамическую эффективность болида из-за того, что ни двигатель, ни коробка передач не работают так, как должны. По словам Ньюи, двигатель нового поколения Honda не справляется с рекуперацией энергии при достижении нормативного «нижнего предела» в 250 кВт, а более высокий порог в 350 кВт, срабатывающий в определённых условиях гонки, для текущей конфигурации мотора абсолютно недостижим.

Второй проблемой стала коробка передач — это первый агрегат, разработанный собственными силами Aston Martin. В итоге созданный для бесшовной интеграции с японским силовым агрегатом узел вместо этого некорректно взаимодействует с двигателем, что приводит к непредсказуемой работе и вынуждает пилотов в движении бороться с поведением болида, которое абсолютно непредсказуемо из-за сбоев во взаимодействии КПП и мотора.

Напомним, ранее появилась информация, что двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо планирует покинуть мировое первенство по окончании сезона-2026. Испанский пилот заводской команды Aston Martin не впечатлён новым болидом и характеристиками силовой установки Honda, что подталкивает его к уходу из Формулы 1.