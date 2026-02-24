Гран-при Индии может вернуться в "Формулу-1"

Портово-энергетический конгломерат Adani Group заинтересован в возобновлении гонок Формулы 1 на трассе Buddh International Circuit в Большой Нойде, где на протяжении 2011-2013 годов включительно проходил Гран При Индии.

© autosport.com.ru

Трасса BIC была построена и принадлежала Jaypee Group, однако из-за значительных финансовых трудностей и невыплаты долгов земля была изъята Управлением промышленного развития автомагистрали Ямуна в 2019 году. Adani Group борется за приобретение проблемной JAL, флагманской компании Jaypee Group, а частью сделки является и автодром, на который новые владельцы хотят вернуть чемпионат мира.

«Я очень рад. Очевидно, трасса Buddh International Circuit является частью сделки. Я лично очень заинтересован в возвращении Формулы 1 в Индию. Я думаю, у Индии большой потенциал. В Индии очень много поклонников Формулы 1. Репутация Индии и индийцев значительно улучшилась. Я действительно верю, что Индия может стать эталоном для глобального события уровня Формулы 1», — заявил управляющий директором Adani Ports & SEZ Каран Адани.

Напомним, три прошедших Гран При Индии выиграла команда Red Bull и немец Себастьян Феттель — кроме них никто не побеждал на автодроме, расположенном примерно в 40 километрах от Дели.