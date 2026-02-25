Ферстаппен рассказал о проблемах Red Bull

Макс Ферстаппен: У Red Bull Racing не так много проблем
Гонщик Red Bull Racing Макс Ферстаппен рассказал о том, что испытывал трудности со сцеплением и недостатком прижимной силы на предсезонных тестах в Бахрейне, но в целом доволен новой машиной.
«Для нас начало года было очень позитивным. Создание совершенно нового двигателя с нуля — это действительно впечатляющее зрелище, и мне очень понравилось работать со всеми. Мы все очень гордимся этим моментом. Возможно, старт предсезонных тестов был не самым удачным для команды, и в один из дней нам пришлось сложнее, но, думаю, этого и следовало ожидать. В целом я очень доволен машиной. У нас не так много проблем, так что всё в порядке. Мы точно на пределе своих возможностей, просто сейчас их не так много. У нас трудности со сцеплением. К тому же прижимная сила намного меньше. Шины не обеспечивают достаточного сцепления с трассой. Это немного усложняет задачу, и с этим трудно справиться», — сказал Ферстаппен.