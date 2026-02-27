Гонщика Haas могут дисквалифицировать

Гонщик Haas Оливер Берман на грани дисквалификации на один этап в Формуле 1 перед началом сезона 2026 года. После своего дебюта в сезоне-2025 в его суперлицензии FIA накопилось 10 из 12-ти допустимых штрафных очков.

© autosport.com.ru

Первые штрафные очки у британского пилота истекут только 23 мая. Таким образом, ему предстоит пилотировать особенно аккуратно шесть этапов до Гран При Канады включительно.

У Бермана было несколько инцидентов в прошлом сезоне. Большая часть его штрафных баллов была набрана в трёх эпизодах: обгон Карлоса Сайнса под красными флагами в Монако, авария на пит-лейне под красными флагами в Сильверстоуне и столкновение с Сайнсом в Монце.

Помимо Бермана ещё несколько гонщиков находятся в непростой ситуации перед началом нового сезона. У Лэнса Стролла и Лиама Лоусона по 6 штрафных очков, у Кими Антонелли — 5.

У Джорджа Расселла, Ландо Норриса, Фернандо Алонсо, Исака Хаджара, Нико Хюлькенберга, Валттери Боттаса, Серхио Переса и Арвида Линдблада вообще нет штрафных баллов за нарушение правил FIA.