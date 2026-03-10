$78.7491.9

Уилл Бакстон: Aston Martin подставил Honda

Британский журналист, комментатор Формулы 1 и писатель Уилл Бакстон, который с 2018 года работал на F1 TV, а в 2025 году покинул чемпионат мира ради работы на американском канале FOX, где освещает гонки серии IndyCar, прокомментировал ситуацию с моторами Honda в заводской команде Aston Martin.

Эксперт ожидает разрыва Aston Martin и Honda
«Это катастрофа. Катастрофа от начала до конца. Давайте не будем пытаться представить это как некий успех, когда Aston Martin удалось вывести машину на старт, обогнать несколько машин на старте и каким-то образом проехать больше кругов, чем мы ожидали, а Фернандо Алонсо вернулся в гонку, несмотря на то, сколько кругов он отстал. Этот год должен был стать решающим. Машина Эдриана Ньюи, двигатель Honda, инвестиции Лоуренса Стролла — всё это он связывал с изменением регламента в новом сезоне. Это был год, когда они пришли бороться за титул, но этого не произошло. Сейчас у Aston Martin две действительно серьёзные проблемы. Во-первых, это двигатель, который разваливается на части. А во-вторых, я вижу, что они начали свои отношения с Honda совершенно неправильно, потому что, правильно это или нет, они подставили Honda. Провели ли они надлежащую проверку перед заключением соглашения? Знали ли они о ситуации, в которой оказалась Honda, когда подписывали контракт о возвращении Honda в Формулу 1 и использовании её двигателей? Но если вы собираетесь возложить всю вину на моториста, то надо вспомнить, что именно это и сделал McLaren. И к тому времени, как Honda освоилась — а она это сделает рано или поздно — ей надоело сотрудничество с McLaren, и она перешла в Red Bull. Когда начинаешь первый уик-энд с того, что подставляешь Honda, а в японской культуре гордость и преданность имеют первостепенное значение, мне кажется, они полностью разрушили эти отношения ещё до окончания первого этапа Формулы 1», — заявил Уилл Бакстон в подкасте Up To Speed.
