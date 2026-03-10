Эксперт ожидает разрыва Aston Martin и Honda

Британский журналист, комментатор Формулы 1 и писатель Уилл Бакстон, который с 2018 года работал на F1 TV, а в 2025 году покинул чемпионат мира ради работы на американском канале FOX, где освещает гонки серии IndyCar, прокомментировал ситуацию с моторами Honda в заводской команде Aston Martin.

«Это катастрофа. Катастрофа от начала до конца. Давайте не будем пытаться представить это как некий успех, когда Aston Martin удалось вывести машину на старт, обогнать несколько машин на старте и каким-то образом проехать больше кругов, чем мы ожидали, а Фернандо Алонсо вернулся в гонку, несмотря на то, сколько кругов он отстал. Этот год должен был стать решающим. Машина Эдриана Ньюи, двигатель Honda, инвестиции Лоуренса Стролла — всё это он связывал с изменением регламента в новом сезоне. Это был год, когда они пришли бороться за титул, но этого не произошло. Сейчас у Aston Martin две действительно серьёзные проблемы. Во-первых, это двигатель, который разваливается на части. А во-вторых, я вижу, что они начали свои отношения с Honda совершенно неправильно, потому что, правильно это или нет, они подставили Honda. Провели ли они надлежащую проверку перед заключением соглашения? Знали ли они о ситуации, в которой оказалась Honda, когда подписывали контракт о возвращении Honda в Формулу 1 и использовании её двигателей? Но если вы собираетесь возложить всю вину на моториста, то надо вспомнить, что именно это и сделал McLaren. И к тому времени, как Honda освоилась — а она это сделает рано или поздно — ей надоело сотрудничество с McLaren, и она перешла в Red Bull. Когда начинаешь первый уик-энд с того, что подставляешь Honda, а в японской культуре гордость и преданность имеют первостепенное значение, мне кажется, они полностью разрушили эти отношения ещё до окончания первого этапа Формулы 1», — заявил Уилл Бакстон в подкасте Up To Speed.