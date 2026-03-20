Руководитель Aston Martin выступил против присоединения Хорнера к команде

Именитый конструктор и нынешний руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Эдриан Ньюи выступает против того, чтобы бывший глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер присоединился к британскому коллективу в роли нового босса, сообщили в издании ВВС.

По данным английского издания, на этой неделе Кристиан провёл встречу с владельцем «Астон Мартин» Лоуренсом Строллом, но сам Ньюи не хочет видеть Хорнера своим преемником в британском коллективе.

При этом сам Эдриан, который занял позицию временного руководителя в концовке сезона-2025, лично возглавляет поиски нового главы команды, а одним из главных претендентов является нынешний руководитель «Ауди» Джонатан Уитли.