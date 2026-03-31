Объявлен новый спонсор Red Bull

Расширение присутствие известного производителя спортивной обуви, одежды и инвентаря, а с недавних пор и обмундирования для автоспорта Adidas, который с 2025 года экипирует команду Mercedes-AMG, а с 2026-го является официальным партнёром заводской команды Audi, ожидается в 2027 году.

Как сообщает Bild, в следующем сезоне австрийский коллектив начнёт сотрудничество с немецкой компанией. Контракт оценивается как трёхлетнее соглашение, которое принесёт Red Bull ориентировочно 27 млн евро в год. Новое соглашение позиционирует Adidas на видном месте среди других ключевых игроков Формулы1, таких как Puma и Castore.

Выйдя на рынок Формулы 1 в 2025 году вместе с Mercedes-AMG, компания стала партнёром Audi в текущем сезоне. Однако Adidas, очевидно, не довольствуется лишь поставкой обмундирования командам, обладающих немецким «гражданством».

По предварительным данным, Adidas предлагала Red Bull сотрудничество ранее, но до 2026 года стороны не могли достичь соглашения о совместной работе. В настоящее время официальным поставщиком экипировки является компания Sparco, комбинезоны и ботинки которых используют пилоты австрийского коллектива.