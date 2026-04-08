Действующий чемпион "Формулы-2" провел тесты с McLaren

Леонардо Форнароли провёл тесты с McLaren
Действующий чемпион Формулы 2 Леонардо Форнароли, который после подписания контракта с McLaren сразу был назначен официальным резервным пилотом команды на 2026 год, отработал свои вторые тесты на болиде Формулы 1.
«Ещё один отличный день на трассе — было потрясающе снова оказаться за рулём MCL60. Сильверстоун — одна из моих любимых трасс, поэтому я благодарен McLaren за возможность снова сесть за руль болида Формулы 1. Поскольку это были мои вторые тесты, план заездов был более продвинутым, поэтому я смог попробовать разные настройки и покататься с разным количеством топлива, что продолжает укреплять мое понимание управления болидом Формулы 1. Я очень доволен сегодняшним результатом и продолжаю совершенствоваться по сравнению с тестами нескольких недель назад, чувствуя себя еще увереннее за рулем этих машин. Я с нетерпением жду продолжения тестов в этом году, что очень важно для меня как резервного пилота McLaren Mastercard и для моего развития в рамках программы пилотов», — заявил Леонардо Форнароли, проехавший 68 кругов (393 км) в рамках тестов болидов предыдущих поколений.