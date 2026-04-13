В «Формуле-1» может стать больше гонок

В следующем сезоне в «Ф-1» может пройти 25 гонок.

В сезоне-2027 календарь «Формулы-1» может быть расширен до 25 Гран-при. Пилот «Альпин» Пьер Гасли в эфире Canal+ обмолвился, что в следующем году ждет 25 Гран-при за сезон.

Не исключается, что место в календаре «Ф-1» получит Гран-при Турции. Ранее сообщалось, что организаторы гонки на «Стамбул-Парке» ведут переговоры с «Формулой-1» и надеются подписать пятилетний контракт.