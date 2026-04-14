Сэм Бёрд о работе с Михаэлем Шумахером…
В видеоблоге Лукаса Стюарта Сэм Бёрд вспоминал опыт работы с Михаэлем Шумахером в команде Mercedes, где в 2010-м он был резервным пилотом, а Михаэль – основным гонщиком…
Сэм Бёрд:
«У Михаэля я научился скорее не пилотированию, а умению работать с людьми. Мне нравилась его способность сплачивать команду, взаимодействовать с сотрудниками, быть вежливым, но твёрдым, когда это необходимо. Это главное, что я вынес из работы с ним. Он был очень, очень хорош в создании хорошей атмосферы в команде. Нико Росберг тогда был его напарником по команде, он действительно хорошо разбирался в настройках, знал все цифры, которые хочет получить от машины. В этом Михаэль тоже был очень хорош, но ещё лучше он разбирался в том, что касается управления человеком. Вы видели, как его любили в Ferrari – и в Mercedes было так же. Была особая аура, когда он входил в комнату. Когда он что-то говорил, все слушали. Его слово имело вес. Пресса, особенно английская, порой выставляла его не в лучшем свете, но если вы познакомились с ним поближе, вошли в его круг общения, он был отличным парнем. К счастью, я в этот круг попал, и увидел его совсем другим, не похожим на то, каким его видела и воспринимала пресса. Я счастлив, что имел возможность общаться с ним, поужинать в его компании. Это настоящая привилегия!»
