Льюис Хэмилтон пожаловался на одиночество

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон признался, что иногда чувствует себя одиноко, несмотря на успешную карьеру.

«Успех — это не всё, что вы видите. Даже наверху может быть одиноко, особенно когда ты первый. Если вы не можете поделиться с семьёй и вашей командой своими переживаниями и жить настоящим моментом, то это всё напрасно. Я бы сказал, что моменты, которые сформировали меня больше всего, это, — соперничество, издевательства, оскорбления и всё такое. Люди говорят мне вернуться в свою страну, и это те вещи, которые меня наполняют. Это то, что сделало меня тем, кто я есть сегодня. Это совокупность моих душевных ран», — сказал Хэмилтон.

Британский гонщик пришёл в Формулу 1 в 2007 году, завоевал семь титулов, сравнявшись с Михаэлем Шумахером. На данный момент он продолжает выступать в составе команды Ferrari и борется за подиумные места.