Бывший гонщик "Формулы-1": Red Bull нужен громкий трансфер

Чандхок: Red Bull нужен громкий трансфер
Бывший гонщик Формулы 1, эксперт Sky Sport F1 Карун Чандхок говорил в подкасте The F1 Show об «утечке мозгов» в Red Bull Racing…
Карун Чандхок:
«В прошлом году Red Bull выиграли шесть из последних девяти Гран При. Машина серьёзно прибавила и была одной из самых быстрых в концовке сезона. Но людям нужно больше, чем успех на трассе. Сейчас перед Лораном Мекисом и австрийскими владельцами стоит непростая задача – остановить утечку мозгов, сделать команду привлекательной для сотрудников. Стоит вспомнить о том, что сильные специалисты привлекают других сильных специалистов. Сколько времени пройдет, прежде чем Джанпьеро Ламбьязе начнет звонить другим инженерам: «Эй, парни? Здесь в Уокинге хорошее место для работы. Как насчет того, чтобы переехать?» И сколько времени после этого пройдет, прежде чем основная группа инженеров Red Bull начнёт распадаться? Мы видели такое уже много раз. Эдриан Ньюи переходил из команды в команду, забирая с собой лучших. Росс Браун действовал так же. Думаю, Red Bull стоит беспокоиться по этому поводу. Им самим нужен громкий трансфер, не только из-за знаний, которые может привнести этот человек, но и из-за людей, которых он может привлечь».