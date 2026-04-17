Jaguar раскрыл прототип GEN4: так будет выглядеть новая эра Формулы E

Команда Jaguar Racing, после первых шести этапов чемпионата мира по гонкам на электромобилях занимающая 2-е место в зачёте производителей, показала опытный образец машины нового поколения (GEN4), оформленный весьма оригинальным образом.

Он получил название Jaguar GEN4 proto_TYPE и представлен в тестовой версии раскраски, а одним из элементов его оформления стали данные телеметрии, отражающие скорость гоночных электромобилей Jaguar разных поколений на легендарной городской трассе в Монако.

«Мы рады представить Jaguar GEN4 proto_TYPE и продолжаем подготовку к вступлению в новую эру Формулы E, – прокомментировал Иан Джеймс, руководитель заводской команды знаменитой британской компании. – В уникальной версии раскраски машины, созданной для тестов, отражено не только время Jaguar в Формуле E, но и тот огромный эволюционный путь в плане развития технологий и роста скоростей, который мы прошли за десять лет.

Формула E – идеальная платформа, которая позволяет Jaguar быть лидером в области электрических технологий, и машина GEN4 являет собой следующий этап реформ в нашем чемпионате. Эти электромобили способны развивать невероятно высокие скорости, и нам не терпится продемонстрировать, на что Jaguar GEN4 proto_TYPE способен на трассе».