Гран-при Турции вернут в календарь «Формулы-1»

Гран-при Турции вновь войдет в расписание чемпионата мира «Формулы-1» начиная с сезона 2027 года. Об этом сообщила администрация президента республики.

«Возвращение Гран-при Турции в календарь «Формулы-1» — это победа страсти Турции и ее веры в спорт. Гонки, которые будут проходить в Istanbul Park как минимум в течение следующих пяти лет, укрепят позиции Стамбула в мире и покажут, что наша страна является безопасным убежищем в регионе», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Презентация проекта состоялась в Стамбуле 24 апреля. В рамках мероприятия болид «Формулы-1» проехал по улицам города. Контракт подписан на пять лет: с 2027 по 2031 год включительно.

Гран-при Турции уже проводился на трассе «Истанбул Парк» в 2005–2011 годах, а также в 2020 и 2021 годах. После этого этап не входил в календарь «Формулы-1».

