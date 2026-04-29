"Ф-1" готовится к масштабному изменению двигателей

Формула 1 может отказаться от одного из ключевых принципов современных силовых установок уже в ближайшие годы. Речь идет о перераспределении мощности между двигателем внутреннего сгорания и электрической частью, где сейчас сохраняется почти равный баланс. Обсуждаемые изменения способны серьезно повлиять на поведение болидов и характер борьбы на трассе, а их внедрение рассматривается в перспективе 2027 или 2028 года.

На данный момент силовые установки Формулы 1 устроены так, что мощность практически поровну делится между двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и электрической системой. На практике это приводит к тому, что пилоты сильно зависят от заряда батареи и не могут атаковать на протяжении всего круга. Особенно это заметно в квалификациях, где вместо чистой скорости часто решает грамотное распределение энергии. Внутри чемпионата все чаще признают, что такая модель ограничивает зрелищность и делает гонки слишком зависимыми от инженерных расчетов.

В качестве одного из основных вариантов рассматривается увеличение мощности ДВС примерно на 50 кВт с одновременным снижением вклада электрической части на 50–100 кВт. В таком случае баланс может сместиться в сторону классического двигателя — примерно до 60/40 в гонках и даже до 75/25 в квалификациях. Также обсуждается более мягкий сценарий, при котором в гонках сохранят возможность использования электрических бустов, что позволит удержать соотношение ближе к 55/45. Окончательное решение пока не принято, однако обсуждение идет на самом высоком уровне.

Главная причина пересмотра концепции — так называемый энергетический дефицит, который ограничивает пилотов и вынуждает их экономить заряд вместо того, чтобы атаковать. В Формуле 1 считают, что снижение зависимости от батареи позволит гонщикам сосредоточиться на скорости и сделает борьбу более прямой и понятной. Это особенно важно для квалификаций, где акцент должен смещаться на чистую производительность, а не на расчет расхода энергии.

Если изменения будут приняты, характер гонок заметно изменится. Ожидается, что пилоты смогут чаще атаковать и меньше оглядываться на состояние батареи, что увеличит количество обгонов и агрессивных маневров. При этом роль сложного энергетического менеджмента снизится, а сами заезды станут более динамичными и менее «просчитанными». С другой стороны, это может привести к росту разрывов между командами, поскольку фактор силовой установки станет еще более определяющим.

Выгоду от таких изменений, скорее всего, получат команды с сильными ДВС и опытом работы с классическими моторами. А вот коллективы, сделавшие ставку на развитие электрической составляющей, рискуют потерять часть своего преимущества. Также в более выгодном положении окажутся пилоты с агрессивным стилем, которые лучше чувствуют машину в режиме постоянной атаки. Одновременно снизится значение специалистов по управлению энергией, чья работа сейчас играет ключевую роль.

При этом переход на новую концепцию не лишен рисков. Существующие силовые установки изначально не разрабатывались под такие параметры, что может сказаться на надежности и потребовать серьезной доработки. Кроме того, изменения повлекут за собой дополнительные затраты для команд, а адаптация займет время. Именно поэтому в Формуле 1 рассматривают реформу как долгосрочную стратегию, а не быстрое решение.

Ожидается, что окончательное решение по перераспределению мощности может быть принято уже в ближайшее время. Однако даже в случае одобрения изменения вступят в силу не раньше 2027 года. Если реформа будет реализована, она способна заметно изменить баланс сил и вернуть болиду более «механический» характер, в котором скорость вновь выйдет на первый план.