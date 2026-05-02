На 60-м году жизни умер бывший пилот "Формулы-1", четырехкратный победитель Паралимпийских игр Алекс Дзанарди, пишет издание La Gazzetta dello Sport.

Причины смерти итальянского гонщика не сообщаются.

Дзанарди с 1991 по 1994 год и в 1999 году выступал в чемпионате мира по автогонкам в классе "Формула-1". Он был пилотом команд "Уильямс", "Лотус" и "Джордан".

В 2001 году в гонках серии CART Дзанарди попал в серьезную аварию, после чего ему ампутировали ниже колена обе ноги. Позднее гонщик участвовал в паралимпийских соревнованиях по велоспорту и выиграл две золотые медали на Паралимпиаде 2012 года и два золота Паралимпийских игр 2016 года.