Судьи наказали Ферстаппена

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен получил 5-секундный штраф, но сохранил пятое место на Гран При Майами благодаря более суровому наказанию Шарля Леклера.

© autosport.com.ru

При выезде с пит-лейна на шестом круге гонщик Red Bull Racing пересёк белую линию, что запрещено правилами. Несмотря на очевидность ситуации, судьи отложили разбирательство до финиша.

«В тот момент у нас было недостаточно видеодоказательств, чтобы однозначно судить о нарушении. Поэтому мы отложили разбирательство до окончания гонки, чтобы получить дополнительные ракурсы с других камер. Изучив видеозаписи с нескольких ракурсов, мы пришли к выводу, что внешняя сторона переднего левого колеса оказалась за пределами сплошной белой линии. Учитывая характер нарушения, судьи решили назначить штраф в размере пяти секунд», — говорится в заявлении FIA.

Несмотря на то, что Ферстаппен финишировал почти колесо в колесо с Леклером, он сохранил пятое место даже со штрафом. Причина — куда более серьёзное наказание его соперника: Леклер получил 20 секунд за неоднократные срезки поворотов на последнем круге.