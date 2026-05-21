Монреаль готовится к гастролям "Формулы-1"

Уик-энд, когда в Монреале проходит Гран При Канады – традиционно самый напряжённый и самый важный для местного бизнеса, ведь монреальские рестораторы, отельеры и хозяева разнообразных торговых точек за эти несколько дней собирают весьма заметную долю годового дохода.

Но готовятся к предстоящим событиям и городские службы, ведь только в день гонки на острове Нотр-Дам ожидается порядка 150-160 тысяч болельщиков. Власти сделали всё возможное, чтобы избежать пробок и столпотворения, и ожидается, что 97% публики попадёт на гонку на общественном транспорте. В том числе и потому, что на соседнем острове Святой Елены в этом году вообще не будет парковок – туда сможет проехать только спецтранспорт, автомобили отдельных представителей обслуживающего персонала и машины, перевозящие людей с ограниченными возможностями.

Как сообщает руководство STM, организации, отвечающий за городской транспорт, интервалы поездов метрополитена, станция которого находится в парке им. Жана Драпо на острове Святой Елены, будут сокращены до 4 минут – для Монреаля это настоящее достижение. Обладателям билетов на Гран При рекомендовано заранее приобретать специальные проездные, дающие право в дни уик-энда пользоваться общественным транспортом без ограничений.

При этом особенно комфортные условия созданы для тех, кто предпочитает велосипед – увеличено и число велопарковок, и станций проката двухколёсного транспорта. Кроме того, на реке Св. Лаврентия впервые будет запущен речной трамвайчик, который будет курсировать между причалом в Старом порту и островом Св. Елены.

Ив Лалюмьер, резидент монреальского совета по туризму, подчеркнул, что местные отели уже заполнены на 90%, а рестораны и бары в субботу и воскресенье ожидают небывалый наплыв клиентов.

Два года назад городские власти Монреаля оказались под огнём критики за плохую организацию транспортной доступности в дни Гран При, в том числе проблемы тогда усугубились акциями протеста, проходившими на мосту, ведущим на остров Нотр-Дам. В том же году ряд ресторанов были вынуждены закрыть свои террасы по требованиям пожарной охраны, но необходимые выводы были сделаны, и подобное не должно повториться.

По словам Кристин Блэк, представляющей городскую комиссию по проведению спортивных мероприятий, «в этой области была проделана большая работа, мы находимся в постоянном контакте c другими организациями и постараемся обеспечить успешное проведение уик-энда».

Что касается ресторанного бизнеса, то власти Монреаля недавно даже пошли на такой шаг, как снижение арендной платы за организацию террас, и рестораторы, разумеется, приветствовали это начинание.