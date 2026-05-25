Руководитель Mercedes испытывает смешанные чувства после гонки в Канаде

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф испытывает смешанные чувства после гонки в Канаде – один из его гонщиков одержал победу, другой сошёл с дистанции, но он доволен активной борьбой между ними.

Тото Вольфф: «У меня смешанные эмоции. Я очень рад за одного нашего гонщика и очень сожалею о том, что произошло с другим. Но таковы гонки.

В любом случае, Кими отлично выполнил свою работу и заслуженно победил, а Джордж лидировал в гонке и мог победить, пока на его машине не возникли проблемы. Наблюдать за их борьбой было интересно, но мы сожалеем, что не смогли завоевать победный дубль.

Каждый раз, когда они сражались на трассе, нам хотелось вмешаться, сказать, что с нас хватит, поскольку мы теряли время по отношению к ехавшему позади Ферстаппену, но на паре следующих кругов отрыв вновь возрастал.

Пока мы сохраняли этот отрыв, наблюдать за ними было интересно, но, очевидно, что в такой ситуации всё может пойти не так, и не потому, что одна машина хочет врезаться в другую, а просто потому, что в результате инцидента они оба могут сойти.

У них полностью одинаковые машины. У того, кто атаковал и того, кто защищался, были все необходимые инструменты. Когда команда может позволить себе такую борьбу – это своего рода роскошь.

Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе, но нельзя сбрасывать со счетов и другие факторы. Если бы нам грозила потеря позиции, мы бы обязательно вмешались и сказали: «Парни, давайте не будем тратить так много времени на борьбу друг с другом».»