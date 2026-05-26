Алонсо поведал о проблемах с сиденьем в Aston Martin

Поясняя причину схода Фернандо Алонсо в Канаде, пресс-служба объяснила их проблемой с сиденьем, но позже испанец рассказал о подробностях.

Оказалось, что проблемы возникли уже в начале сезона, но тогда машина не позволяла проехать большую дистанцию из-за сильной вибрации, а сейчас, когда с вибрацией справились, проявила себя в полной мере.

В последние годы конструкторы стараются расположить сиденье как можно ниже для оптимизации развесовки и аэродинамики. Алонсо с самого начала было неудобно в AMR26, а в Канаде уже во время субботнего спринта возник серьёзный физический дискомфорт.

Перед гонкой механики пытались изменить положение сиденья, но это не помогло и по ходу воскресной гонки, когда спина заболела всё сильнее, а на очки рассчитывать не приходилось, Алонсо решил прекратить мучения и сойти с дистанции.

Фернандо Алонсо: «Из-за проблемы с сиденьем с каждым кругом я чувствовал себя всё хуже. Позиция в гонке не позволяла рассчитывать на очки, мы были далеки от первой десятки, шансов на дождь уже не было, поэтому мы решили положить конец мучениям».

Майк Крак, руководитель команды: «Фернандо уже давно некомфортно на этом сиденье, правда прежде проблема не становилась настолько критичной. Потом появилась боль, становилось всё хуже и хуже. Вероятно, нам нужно немного пересмотреть его положение.

В этих машинах вы стараетесь посадить гонщика как можно ниже, в последние годы они практически лежат в кокпите. Возможно, мы зашли слишком далеко. Думаю, нам нужно немного изменить положение, вернуться к тому, что было прежде».