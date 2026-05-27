После финиша в Монреале Фернандо Алонсо спросили об отсутствии видимого прогресса в работе с машиной, испанец не согласился с этим утверждением…

Фернандо Алонсо: «Прогресс есть всегда. С каждым выездом на трассу в машине, силовой установке или в настройках появляется что-то новое. Трудно точно оценить, как это сказывается на времени круга, но в Канаде мы определенно были быстрее, чем в Майами, просто потому, что постепенно разбираемся в мелочах.

Мы планируем опробовать ещё множество мелких доработок в Монако, надеюсь, там мы сделаем ещё один шаг вперед. Но фундаментальные проблемы мы сможем решить только во второй половине года. Более мощный двигатель и новый аэродинамический обвес должны позволить нам отыграть часть трёхсекундного отставания».