Алонсо высказался о прогрессе Aston Martin

«Нужно подождать»: Алонсо — о прогрессе Aston Martin
Гонщик заводской команды Aston Martin в Формуле 1 испанец Фернандо Алонсо заявил, что ожидает прогресса британской команде ближе к летнему перерыву в сезоне 2026 года.
«Похоже, в Монреале мы были быстрее, чем в Майами, с тем же пакетом обновлений. Нам нужно подождать, пока наши обновления улучшат характеристики к летнему перерыву, но до тех пор мы будем продолжать оптимизировать этот пакет. Следующий этап — Монако — совсем другая трасса, очень медленная. Там двигатель будет играть менее важную роль, так что, возможно, есть дополнительные надежды на Монако», — приводит слова Фернандо Алонсо официальный сайт Формулы 1.