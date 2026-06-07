Антонелли выиграл пятый этап "Формулы-1" подряд

Итальянский пилот команды "Мерседес" Кими Антонелли стал победителем шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Монако.

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон на "Феррари". Третьим стал представитель Франции Исак Хаджар из команды "Ред Булл".

Четырехкратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл" сошел с дистанции после того, как его болид заглох на стартовой решетке. Монегаск Шарль Леклер на "Феррари" врезался в стену и из-за аварии завершил первую гонку после подписания нового контракта с командой. После инцидента на трассе появились красные флаги, гонка была приостановлена.