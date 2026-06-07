Аджар сохранил подиум на Гран-при Монако

Француз закончил заезд на третьей позиции, однако уже после финиша в его отношении было проведено расследование сразу по двум эпизодам.

Аджара подозревали в игнорировании красных флагов, а также в том, что «Ред Булл» в режиме красных флагов внес в болид изменения, не разрешенные правилами. При этом в ФИА отметили, что позже механики вернули машину в первоначальное состояние.

Согласно выпущенному документу, стюарды по итогам расследования не обнаружили нарушений в действиях пилота и команды.

Аджар рискует потерять подиум – пилота «Ред Булл» подозревают в двух нарушениях