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Хэмилтон выиграл первый Гран-при с «Феррари»

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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон стал сильнейшим по итогам Гран-при Барселоны-Каталонии после старта со второй позиции.

Хэмилтон выиграл первый Гран-при с «Феррари»
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Семикратный чемпион мира впервые выиграл гонку после перехода в Скудерию в 2025 году.

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Для итальянской команды успех стал первым с Гран-при Мехико-2024.

Всего на счету Хэмилтона 106 побед – это рекорд «Формулы-1».

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