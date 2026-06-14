Хэмилтон выиграл первый Гран-при с «Феррари»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон стал сильнейшим по итогам Гран-при Барселоны-Каталонии после старта со второй позиции.
Семикратный чемпион мира впервые выиграл гонку после перехода в Скудерию в 2025 году.
Для итальянской команды успех стал первым с Гран-при Мехико-2024.
Всего на счету Хэмилтона 106 побед – это рекорд «Формулы-1».
Германия – Кюрасао. Нойер, Чонг, Виртц, Мусиала играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Риоло о паузах на водопой в матчах ЧМ: «Уже тошнит от них. Это особенно раздражает по ТВ, потому что тебя сразу начинают атаковать рекламой, и ты выпадаешь из игры»
Швеция – Тунис. Онлайн-трансляция начнется в 05:00
Германия – Кюрасао. Нойер, Чонг, Виртц, Мусиала играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Риоло о паузах на водопой в матчах ЧМ: «Уже тошнит от них. Это особенно раздражает по ТВ, потому что тебя сразу начинают атаковать рекламой, и ты выпадаешь из игры»
Швеция – Тунис. Онлайн-трансляция начнется в 05:00