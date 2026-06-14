Хэмилтон выиграл первый Гран-при с «Феррари»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон стал сильнейшим по итогам Гран-при Барселоны-Каталонии после старта со второй позиции.

© Sports.ru

Семикратный чемпион мира впервые выиграл гонку после перехода в Скудерию в 2025 году.

Для итальянской команды успех стал первым с Гран-при Мехико-2024.

Всего на счету Хэмилтона 106 побед – это рекорд «Формулы-1».