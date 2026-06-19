Ферстаппен может стать совладельцем Red Bull Racing

Команда Red Bull Racing изучает все возможные варианты, чтобы удержать своего лидера Макса Ферстаппена.

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Как сообщает известный британский журналист Джо Сейвуд со ссылкой на источники в паддоке Формулы 1, одним из таких радикальных шагов может стать передача четырёхкратному чемпиону мира контрольного пакета акций команды из Милтон-Кинса.

Считается, что этот шаг рассматривается как способ не только сохранить голландца в составе, но и потенциально обойти проблему владения двумя командами, против чего выступает FIA и некоторые конкуренты Red Bull. Журналист признаёт, что подобный сценарий считается маловероятным, однако сам факт появления подобных слухов свидетельствует о том, насколько серьёзно в RBR относятся к ситуации.

В любом случается, что ожидается, что Ферстаппен останется в команде как минимум до конца сезона-2027. Эта уверенность подкрепляется тем фактом, что гоночный инженер пилота Джанпьеро Ламбьязе, по имеющейся информации, перейдёт в McLaren именно по завершении сезона-2027.

Контракт Ферстаппена с «Красными быками» рассчитан до 2028 года включительно.