Источник: Макс Ферстаппен может стать совладельцем Red Bull Racing
Команда Red Bull Racing изучает все возможные варианты, чтобы удержать своего лидера Макса Ферстаппена.
Как сообщает известный британский журналист Джо Сейвуд со ссылкой на источники в паддоке Формулы 1, одним из таких радикальных шагов может стать передача четырёхкратному чемпиону мира контрольного пакета акций команды из Милтон-Кинса.
Считается, что этот шаг рассматривается как способ не только сохранить голландца в составе, но и потенциально обойти проблему владения двумя командами, против чего выступает FIA и некоторые конкуренты Red Bull. Журналист признаёт, что подобный сценарий считается маловероятным, однако сам факт появления подобных слухов свидетельствует о том, насколько серьёзно в RBR относятся к ситуации.
В любом случается, что ожидается, что Ферстаппен останется в команде как минимум до конца сезона-2027. Эта уверенность подкрепляется тем фактом, что гоночный инженер пилота Джанпьеро Ламбьязе, по имеющейся информации, перейдёт в McLaren именно по завершении сезона-2027.
Контракт Ферстаппена с «Красными быками» рассчитан до 2028 года включительно.