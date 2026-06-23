Хорватия намерена получить этап "Формулы-1"

В Хорватии в районе города Слунь в ближайшее время должна появиться гоночная трасса по стандартам Формулы 1. Перспективный автодром Croatia Ring претендует на место в календаре чемпионата мира.

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Как сообщает Forbes Hrvatska, проект трассы прошёл экологическую экспертизу, а власти страны включили автодром в список объектов стратегически важных национальных проектов, под которые планируется привлекать не только частные инвестиции, но и выделять бюджетные средства. Проект предусматривает строительство комплекса на территории площадью около 50 гектаров. Из них 40 гектаров займут гоночные трассы с паддоком, сервисными объектами и вспомогательной инфраструктурой, а оставшиеся 10 гектаров будут предназначены для туристических и предприятий общественного питания.

Расположенная на территории автозаправочная станция «Лукойла» останется, но существующие жилые дома и коттеджи выкуплены и будут снесены до начала строительства. Интересно, что на Google Maps местоположение будущей гоночной трассы уже отмечено как Croatia Ring. Планируется строительство бутик-отеля, роскошных апартаментов, домиков с видом на трассу, ресторанов, выставочного пространства и дополнительных мест размещения, рассчитанных в общей сложности примерно на 520 гостей в день.

«Наконец, у нас есть решение, и я очень доволен процедурой, которая была очень сложной, но благодаря которой мы действительно доказали свою состоятельность и смогли ответить на все требования профессионального сообщества и министерства. Теперь мы двигаемся вперед, потому что это крупный проект, который, я уверен, принесет пользу как Карловацкому округу, так и всей Республике Хорватия», — сказал руководитель проекта Даворин Штетнер. Инвестором является компания Automotodrom Plitvice Ante Busica.

Центральная часть проекта — это трасса длиной 4,2 километра с 12 поворотами и перепадом высот более 34 метров. Она спроектирована в соответствии со спецификациями FIA Grade 1, высшей категорией омологации, позволяющей организовывать гонки высшего уровня, включая Формулу 1. Трасса будет иметь различные конфигурации использования и предназначена для автомобильных и мотоциклетных соревнований, испытаний транспортных средств, школ безопасного вождения и коммерческих мероприятий.

Для крупных гонок планируется разместить почти 18 000 зрителей. На естественных трибунах смогут разместиться около 15 000 зрителей, также планируется обустройство VIP-зон, медиацентра и вспомогательной инфраструктуры для телевизионных трансляций. На автодроме планируется проводить крупные мероприятия один или два раза в год. Строительство будет проходить в три этапа. На первом этапе будут построены трасса, паддок, VIP-ложи и служебные помещения, затем отель, а на заключительном этапе — виллы и дополнительные туристические объекты. Предполагаемая продолжительность строительных работ — два года.