Главный инженер покинет Red Bull Racing

Главный инженер Red Bull Racing Пол Монаган покинет команду после 21 года совместной работы. Он получил предложение от нескольких команд, в том числе от Aston Martin, но выбрал Cadillac, где займёт руководящую должность в техническом отделе.

Монаган – последний из руководителей высшего звена, оставшихся в команде после смерти Дитриха Матешица и последующего передела власти. Срок его ухода пока не объявлен. По информации RacingNews365 Монаган пока продолжает занимать пост главного инженера, формальный процесс выхода ещё не начался. После ухода его ждёт обязательный отпуск, новый пост в Cadillac он займёт не раньше осени 2027 года.

Монаган начал свою карьеру в Формуле 1 в 1990-м, в составе McLaren, работая в сфере исследований и разработок, прежде чем стать дата-инженером Дэвида Култхарда.

В 2000-м он переехал на базу Renault в Энстоун, где стал гоночным инженером Дженсона Баттона и Фернандо Алонсо. Потом был короткий период в Jordan, а в 2005-м он присоединился к Red Bull, где и провел самую успешную часть своей карьеры в Формуле 1.