Руководитель Mercedes прокомментировал проблемы Антонелли в Сильверстоуне

Руководитель Merceces Тото Вольф заявил, что в проблемах с машиной Кими Антонелли виновата команда, а не сам пилот. Итальянец стартовал с поула и боролся за победу в гонке, однако по ходу заезда на его машине появилась глубинная проблема, из-за чего он резко сбавил в темпе и финишировал лишь 16-м.

© autosport.com.ru