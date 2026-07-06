Руководитель Mercedes прокомментировал проблемы Антонелли в Сильверстоуне

«Это вина команды», — Вольф о проблемах Антонелли в Сильверстоуне
Руководитель Merceces Тото Вольф заявил, что в проблемах с машиной Кими Антонелли виновата команда, а не сам пилот. Итальянец стартовал с поула и боролся за победу в гонке, однако по ходу заезда на его машине появилась глубинная проблема, из-за чего он резко сбавил в темпе и финишировал лишь 16-м.
«Мы думаем, что это произошло в девятом повороте, потому что именно там проблема впервые появилась. Это наша вина. Машина не должна ломаться. Я не думаю, что его пилотирование было хуже, чем на предыдущих кругах. Он больше не мог поворачивать. Сначала его заблокировала деталь из углеродного волокна. Мы ещё не проводили вскрытие, чтобы выяснить, что произошло. Сейчас мы просто в ярости. Мог ли он победить, если бы не проблемы с болидом? В автогонках никогда не знаешь наверняка, но у нас было немало кругов, на полторы секунды превосходящих наши показатели. В любом случае, было бы здорово посмотреть, как он сразился бы с Шарлем Леклером», — сказал Вольф.
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