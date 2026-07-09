Хэмилтон ожидает штрафа Mercedes

Гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон ожидает, что пилоты Mercedes Джордж Расселл и Кими Антонелли будут оштрафованы за превышение по двигателям в сезоне 2026 года.

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«Очень впечатлён надёжностью Ferrari. Мы работали над этим в прошлом году. Вся команда, каждый человек привносит очень много улучшений. Ребята в гараже так усердно работали над пит-стопами. У нас отличные пит-стопы. Все на заводе так усердно работали над тем, чтобы добиться этого, и я думаю, что это действительно то, что в конечном итоге изменит ситуацию в этом году. Вы видите, что в этом сезоне у двигателей больше проблем, чем обычно, и мы не знаем, какова ситуация с аккумуляторной стороной у Джорджа и Кими. Но в какой-то момент должен быть штраф, я бы это предположил, в том смысле, что нам разрешено только два аккумуляторных элемента. Но для нас будет ключевым просто держаться, максимизировать очки, максимально использовать свои возможности, даже если мы не можем победить», — сказал Хэмилтон.

Несмотря на заявления Хэмилтона, Mercedes и Ferrari по прошествии девяти этапов использовали одинаковое количество двигателей внутреннего сгорания, турбокомпрессоров, энергосберегающих устройств и электронных компонентов. Оба пилота Ferrari использовали меньше выхлопных систем, но больше элементов кинетического генератора двигателя (MGU-K).