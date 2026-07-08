"Ф-1" может отказаться от клиентских двигателей

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем пообещал в 2031 году вернуть в Формулу 1 двигатели V8, которые ранее использовались в чемпионате мира. Вместе с этим может быть введён отказ от практики поставки двигателей производства заводских команд их клиентам.

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«Не будет никакого контроля над командами, над командой А и над командой Б, в отношении того, какие двигатели им поставляются. Если это будет доступно по цене, то у нас будет один двигатель для остальных команд второго эшелона, так что никто не сможет использовать их в своих интересах и говорить им: «Голосуйте так, иначе мы не предоставим вам хороший двигатель», — сообщает Reuters со ссылкой на главу FIA.

Чтобы не оставить участников Формулы 1, не желающих создавать собственные силовые агрегаты, FIA планирует найти стороннего поставщика, который бы стал строить двигатели для команд, не имеющих своего мотора.

Напомним, в 2010-2013 годах по аналогичной схеме работал британский Cosworth, который был независимым поставщиком моторов V8 частным командам Williams, HRT, Virgin Racing и Marussia.