Руководитель McLaren рассказал о проклятии "Формулы-1"

Руководитель McLaren Андреа Стелла считает, что в Формуле 1 невозможно долго наслаждаться успехами, поскольку спорт заставляет команды постоянно думать только о будущем.

© autosport.com.ru

После двух подряд чемпионских титулов команда из Уокинга начала новую техническую эпоху далеко не так успешно, как рассчитывала. За первые девять этапов сезона McLaren ещё не одержала ни одной победы и уже уступает Mercedes 154 очка в Кубке конструкторов.