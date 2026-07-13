Руководитель McLaren рассказал о проклятии "Формулы-1"

Андреа Стелла: В Формуле 1 есть одно проклятие…
Руководитель McLaren Андреа Стелла считает, что в Формуле 1 невозможно долго наслаждаться успехами, поскольку спорт заставляет команды постоянно думать только о будущем.
После двух подряд чемпионских титулов команда из Уокинга начала новую техническую эпоху далеко не так успешно, как рассчитывала. За первые девять этапов сезона McLaren ещё не одержала ни одной победы и уже уступает Mercedes 154 очка в Кубке конструкторов.
«Прошлое остаётся прошлым, но оно было невероятным, – сказал Стелла. – Если хотите, это были моменты, которые определяют карьеру и даже жизнь. Мы шаг за шагом строили этот проект вместе с Ландо. Мы не забываем, с чего начинали: были практически последними, а затем стали чемпионами среди конструкторов, а Ландо выиграл чемпионат мира. Мы завоевали оба титула. Это было огромное достижение. Мы были счастливы сами, но ещё больше – за всех поклонников команды, которые смогли разделить эти эмоции вместе с нами. В Формуле 1, да и вообще в спорте, всегда приходится смотреть только вперёд. Это своего рода наше проклятие. Мы хотим как можно скорее снова бороться за такие результаты, видеть успехи Ландо и Оскара и вновь сражаться за чемпионские титулы».
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