Руководитель Ferrari высказался о прогрессе Хэмилтона

Руководитель Ferrari Фред Вассёр считает, что успехи Льюиса Хэмилтона в сезоне-2026 стали результатом постепенной совместной работы, а не какого-то одного переломного момента.

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После непростого дебютного сезона в составе Ferrari семикратный чемпион заметно прибавил. В этом году он уже одержал первую победу за команду в Барселоне, пять раз поднимался на подиум и занимает третье место в личном зачёте, уступая лидеру чемпионата Кими Антонелли всего 32 очка.

По словам Вассёра, прогресс стал возможен благодаря тому, что команда и гонщик лучше узнали друг друга: