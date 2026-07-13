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«Волшебного решения не было». Вассёр – о прогрессе Хэмилтона

autosport.com.ru

Руководитель Ferrari Фред Вассёр считает, что успехи Льюиса Хэмилтона в сезоне-2026 стали результатом постепенной совместной работы, а не какого-то одного переломного момента.

Руководитель Ferrari высказался о прогрессе Хэмилтона
© autosport.com.ru

После непростого дебютного сезона в составе Ferrari семикратный чемпион заметно прибавил. В этом году он уже одержал первую победу за команду в Барселоне, пять раз поднимался на подиум и занимает третье место в личном зачёте, уступая лидеру чемпионата Кими Антонелли всего 32 очка.

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По словам Вассёра, прогресс стал возможен благодаря тому, что команда и гонщик лучше узнали друг друга:

«Это заслуга обеих сторон. Мы лучше понимаем Льюиса, а он – нашу команду. Кроме того, он участвовал в работе над этим проектом с самого начала, ещё задолго до появления машины на трассе. Мы двигались шаг за шагом. Не было какого-то волшебного решения или одной детали, которая всё изменила. Просто постепенно всё стало работать более согласованно. Конечно, сама машина тоже стала лучше, чем в прошлом году, и мы продолжаем её совершенствовать».
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