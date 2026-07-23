Экс-пилот "Ф-1" дал совет гонщику Mercedes

Бывший пилот Формулы 1, вице-чемпион 2001 года Дэвид Култхард считает, что Джордж Рассел способен преодолеть непростой подери, однако для этого ему нужно отреагировать на неудачи так же, как это сделал Макс Ферстаппен после этапа в Сильверстоуне.

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«Всё в конечном счёте сводится к результатам и надёжности машины, чтобы гонщик мог раскрыть свой талант. Расселу нужно собраться и вернуться в борьбу. Я уверен, что он способен на это. Лучший пример — Макс Ферстаппен, который после крайне тяжёлого уик-энда в Сильверстоуне уже через неделю поднялся на подиум в Спа», — приводит слова Култхарда издание GPBlog.

Гран При Бельгии сложился для британского пилота Mercedes крайне неудачно. Рассел сошёл уже на первом круге после столкновения с Льюисом Хэмилтоном, тогда как его напарник Кими Антонелли одержал очередную победу и ещё больше увеличил отрыв в чемпионате. После десяти этапов двух пилотов Mercedes разделяют 50 очков, то есть ровно расстояние двух побед.