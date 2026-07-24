Угочукву и Наэль могут присоединиться к программе Red Bull

Угочукву и Наэль могут присоединиться к программе «Ред Булл» (GPblog)
По данным издания GPblog, пилоты команды «Кампос» в «Формуле-3» Уго Угочукву и Теофил Наэль могут стать частью молодежной программы «Ред Булл».
Сообщается, что австрийская команда готова поддержать юниоров в младших сериях и помочь им подняться в «Формулу-2».
Это, в частности, связано с тем, что пилот программы Никола Цолов уверенно лидирует в чемпионате «Ф-2» и обладает большими шансами забрать титул – однако в таком случае он не сможет остаться в серии и у «Ред Булл» не останется ни одного гонщика в категории.
На данный момент сделка еще не завершена, однако в случае подписания контрактов «Ред Булл» может оказать поддержку не только пилотам, но и самой команде «Кампос».
Перед этапом в Венгрии Угочукву занимает первое место в личном зачете «Ф-3» со 104 очками. Наэль идет третьим – у него 65 очков.
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