Ещё
«Голден Стэйт» стал чемпионом НБА
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Голден Стэйт» стал чемпионом НБА 

Газета.Ru 9 июня 2018
Фото: Reuters
"Голден Стэйт Уорриорз" нанес разгромное поражение "Кливленд Кавальерс" в четвертом матче финальной серии плей-офф и стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Кливленде, завершилась со счетом 108:85 в пользу гостей. В составе победителей трипл-дабл оформил Кевин Дюрант (20 очков, 12 подборов, десять передач). Самым результативным игроком стал разыгрывающий Стивен Карри, набравший 37 очков.
У хозяев 23 очка на счету Леброна Джеймса.
Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-0 в пользу "Уорриорз".
Для "Голден Стэйт" это третий чемпионский титул за последние четыре года.
НБА. Плей-офф. Финал. 4-й матч"Кливленд Кавальерс" (США, Кливленд) — "Голден Стэйт Уорриорз" (США, Окленд) — 85:108
Газета.Ru: последние новости
"Химки" подтвердили смерть бывшего баскетболиста в перестрелке с полицией Мозгов официально стал игроком "Шарлотт Хорнетс" Двукратный чемпион НБА выиграл суд у собственной матери
Комментарии  Ещё 80 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ1069
Петушок хорватский. Лебедев о фото украинца с Видой299
Английские фанаты разнесли IKEA21
Фанатам прокалывали презервативы ради россиян46
Игроки Хорватии отправились в больницу после матча с РФ12
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение