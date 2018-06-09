«Голден Стэйт» стал чемпионом НБА

"Голден Стэйт Уорриорз" нанес разгромное поражение "Кливленд Кавальерс" в четвертом матче финальной серии плей-офф и стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Кливленде, завершилась со счетом 108:85 в пользу гостей. В составе победителей трипл-дабл оформил Кевин Дюрант (20 очков, 12 подборов, десять передач). Самым результативным игроком стал разыгрывающий Стивен Карри , набравший 37 очков.

У хозяев 23 очка на счету Леброна Джеймса

Серия до четырех побед завершилась со счетом 4-0 в пользу "Уорриорз".

Для "Голден Стэйт" это третий чемпионский титул за последние четыре года.

НБА. Плей-офф. Финал. 4-й матч"Кливленд Кавальерс" (США, Кливленд) — "Голден Стэйт Уорриорз" (США, Окленд) — 85:108