Экс-президента клуба НБА обвиняют в домогательствах

Экс-президента клуба НБА обвиняют в сексуальных домогательствах

Бывшего президента клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Тердему Уссери обвиняют в сексуальных домогательствах к работавшим в клубе женщинам. Уссери совершал неприличные комментарии сексуального характера и прикосновения к сотрудницам клуба, сообщает Sports Illustrated.

На экс-президента за 18 лет работы в «Далласе» поступали жалобы, однако никаких мер в его отношении принято не было. В 2015 году Уссери оставил свой пост.

Ранее защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Эйвери Брэдли был обвинён в сексуальных домогательствах.