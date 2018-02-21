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Экс-президента клуба НБА обвиняют в домогательствах
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Экс-президента клуба НБА обвиняют в сексуальных домогательствах 

RT на русском 21 февраля 2018
Фото: Reuters
Бывшего президента клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Тердему Уссери обвиняют в сексуальных домогательствах к работавшим в клубе женщинам. Уссери совершал неприличные комментарии сексуального характера и прикосновения к сотрудницам клуба, сообщает Sports Illustrated.
На экс-президента за 18 лет работы в «Далласе» поступали жалобы, однако никаких мер в его отношении принято не было. В 2015 году Уссери оставил свой пост.
Ранее защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Детройт Пистонс» Эйвери Брэдли был обвинён в сексуальных домогательствах.
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