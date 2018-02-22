ЦСКА разгромит «Басконию» в баскетбольной Евролиге, уверены эксперты

22 февраля состоится матч 23-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между ЦСКА и «Басконией». Начало — в 20:00 мск.

Букмекерская контора bwin отдаёт предпочтение ЦСКА и предлагает поставить на победу хозяев в основное время за 1.22. Шансы испанского клуба оценены в 4.75, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 21.0.

Ставку на победу «Басконии» с учётом ОТ можно сделать за 4.60, а на победу ЦСКА — за 1.20 (см. ставки на матч «Баскония» — ЦСКА).

Коэффициент на ТБ 168,5 очка — 1.53, а на ТМ 168,5 очка — 2.45. Победа российского клуба с форой "-8,5" оценивается в 1.78, победа испанцев с форой "+8,5" — в 2.05.