41 очко Джеймса помогли «Кливленду» обыграть «Шарлотт»

"Кливленд Кавальерс" победил "Шарлотт Хорнетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 118:105, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком стал Леброн Джеймс, отличившийся дабл-даблом (41 очко, 10 подборов). У "Шарлотт" дабл-дабл набрал Дуайт Ховард (19 баллов. 10 подборов).
"Хорнетс" прервали победную серию из четырех игр.
НБА. Регулярный чемпионат "Шарлотт Хорнетс" (Шарлотт) — "Кливленд Кавальерс" (Кливленд) — 105:118 (26:22, 28:42, 24:31, 27:23)