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41 очко Джеймса помогли «Кливленду» обыграть «Шарлотт»
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41 очко Джеймса принесло «Кливленду» победу над «Шарлотт» 

Газета.Ru 4 марта 2018
Фото: Reuters
"Кливленд Кавальерс" победил "Шарлотт Хорнетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 118:105, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком стал Леброн Джеймс, отличившийся дабл-даблом (41 очко, 10 подборов). У "Шарлотт" дабл-дабл набрал Дуайт Ховард (19 баллов. 10 подборов).
"Хорнетс" прервали победную серию из четырех игр.
НБА. Регулярный чемпионат "Шарлотт Хорнетс" (Шарлотт) — "Кливленд Кавальерс" (Кливленд) — 105:118 (26:22, 28:42, 24:31, 27:23)
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