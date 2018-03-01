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34 очка Ирвинга помогли «Бостону» разгромить «Шарлотт»
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34 очка Ирвинга помогли «Бостону» разгромить «Шарлотт» в НБА 

Газета.Ru 1 марта 2018
Фото: Twitter NBA
"Бостон Селтикс" разгромил "Шарлот Хорнетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 134:106. В составе победителей самым результативным игроком стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, набравший 34 очка.
"Бостон" прервал пятиматчевую победную серию "Хорнетс" в регулярном чемпионате.
НБА. Регулярный чемпионат"Бостон Селтикс" (США, Бостон) — "Шарлот Хорнетс" (США, Шарлотт) — 134:106 (37:31, 30:28, 36:20, 31:27)
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