34 очка Ирвинга помогли «Бостону» разгромить «Шарлотт» в НБА

"Бостон Селтикс" разгромил "Шарлот Хорнетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 134:106. В составе победителей самым результативным игроком стал разыгрывающий Кайри Ирвинг, набравший 34 очка.

"Бостон" прервал пятиматчевую победную серию "Хорнетс" в регулярном чемпионате.

НБА. Регулярный чемпионат"Бостон Селтикс" (США, Бостон) — "Шарлот Хорнетс" (США, Шарлотт) — 134:106 (37:31, 30:28, 36:20, 31:27)