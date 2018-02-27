«Бруклин» без Мозгова прервал серию поражений в матче НБА 

"Бруклин Нетс" на своей площадке победил "Чикаго Булз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 104:87, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком в составе победителей стал Аллен Крэбб, набравший 21 очко. У "Чикаго" Крис Данн отличился 23-я баллами.
Российский центровой Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.
"Нетс" прервали серию из восьми поражений. Для "Булз" это поражение стало четвертым кряду.
В другом матче дня "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Атланту Хоукс" со счетом 123:104.
НБА. Регулярный чемпионат"Бруклин Нетс" (Нью-Йорк) — "Чикаго Булз" (Чикаго) — 104:87 (28:19, 21:32, 35:19, 20:17)
"Атланта Хоукс" (Атланта) — "Лос-Анджелес Лейкерс" (Лос-Анджелес) — 104:123 (22:28, 24:36, 29:32, 29:27)