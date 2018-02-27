«Бруклин» оказался сильнее «Чикаго» 

В Нью-Йорке в «Барклайс-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз». Матч закончился со счётом 104:87 (28:19, 21:32, 35:19, 20:17) в пользу хозяев.
Самым результативным игроком стал защитник «Чикаго» Крис Данн, в активе которого 23 очка. Лаури Маркканен набрал 19 очков, Бобби Портис — 12. У «Нетс» лучшим стал Аллен Краббе, оформивший 21 очко. Джарретт Аллен и Демарре Кэрролл отметились 18 очками.
Российский центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов на паркете не появлялся.