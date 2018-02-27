«Бруклин» оказался сильнее «Чикаго»

В Нью-Йорке в «Барклайс-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз». Матч закончился со счётом 104:87 (28:19, 21:32, 35:19, 20:17) в пользу хозяев.