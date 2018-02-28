«Портленд» обыграл «Сакраменто», у Лилларда дабл-дабл

В Портленде в «Мода-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Сакраменто Кингз». Матч завершился победой хозяев со счётом 116:99 (36:26, 30:27, 22:27, 28:19).