«Портленд» обыграл «Сакраменто», у Лилларда дабл-дабл 

В Портленде в «Мода-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Сакраменто Кингз». Матч завершился победой хозяев со счётом 116:99 (36:26, 30:27, 22:27, 28:19).
Лучшим игроком стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, записавший на свой счёт актив из 26 очков и 12 передач. Юсуф Нуркич отметился 17 очками, Шабазз Напьер — 14. В составе «Сакраменто» самым результативным стал Зак Рэндольф, набравший 20 очков. В активе Уилли Коли-Стайна 17 очков, Де’Аарона Фокса — 13.