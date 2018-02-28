Ещё
«Портленд» обыграл «Сакраменто», у Лилларда дабл-дабл
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Портленд» обыграл «Сакраменто», у Лилларда дабл-дабл 

Чемпионат.com 28 февраля 2018
Фото: Чемпионат.com
В Портленде в «Мода-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Сакраменто Кингз». Матч завершился победой хозяев со счётом 116:99 (36:26, 30:27, 22:27, 28:19).
Лучшим игроком стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, записавший на свой счёт актив из 26 очков и 12 передач. Юсуф Нуркич отметился 17 очками, Шабазз Напьер — 14. В составе «Сакраменто» самым результативным стал Зак Рэндольф, набравший 20 очков. В активе Уилли Коли-Стайна 17 очков, Де’Аарона Фокса — 13.
Чемпионат.com: последние новости
Маркканен и Данн не помогут «Чикаго» в матче с «Кливлендом» Добровольский: не думаю, что «Локомотив» выиграет 4:0 Тренер «Керавноса»: было тяжело поддерживать темп игры «Нижнего Новгорода»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Глава ФИФА пошутил про допинг в сборной России10
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста3
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната8
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение